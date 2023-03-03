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Быстров об обвинении Алвеса в изнасиловании: «Липа. Если девушка приезжает к тебе в 3 часа ночи, она должна понимать, зачем это делается, за автографом?»

Быстров об обвинении Алвеса в изнасиловании: «Липа. Если девушка приезжает к тебе в 3 часа ночи, она должна понимать, зачем это делается, за автографом?»

Владимир Быстров прокомментировал ситуацию с обвинением в изнасиловании Дани Алвеса. Бывшего защитника «Барсы» заключили в тюрьму по обвинению в изнасиловании девушки в ночном клубе в Барселоне в конце декабря.

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