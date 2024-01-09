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Лефортово

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  • Эльдар Алиев
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  • Павел К
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Собянин: В 2023 году в Москве отреставрировали 268 памятников архитектуры

Собянин: В 2023 году в Москве отреставрировали 268 памятников архитектуры

Более 500 памятников архитектуры находятся в процессе реставрации На своём персональном сайте в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2023 году облик вернули 220 памятникам архитектуры разных эпох.

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