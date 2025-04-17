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Россиянин избил ветерана СВО и сам попросился на спецоперацию

Россиянин избил ветерана СВО и сам попросился на спецоперацию

Житель Нижневартовска в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), в отношении которого возбуждено уголовное дело за избиение ветерана специальной военной операции (СВО), сам решил отправиться в зону боевых действий.

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