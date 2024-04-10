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США ОТПРАВЛЯЮТ НАРКОДИЛЕРОВ НА ПОМОЩЬ ВСУ

США ОТПРАВЛЯЮТ НАРКОДИЛЕРОВ НА ПОМОЩЬ ВСУ

Пресс-бюро СВР России, 9 Апреля09.04.2024Служба внешней разведки Российской Феде­рации сообщает, что США прибегают ко все более отчаянным методам в своих попытках переломить ситуацию на украинском ТВД, пополняя ряды деморализованных бойцов ВСУ многона­циональным сбродом, имеющим склонность к вооруженному насилию.

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