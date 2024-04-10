Пресс-бюро СВР России, 9 Апреля09.04.2024Служба внешней разведки Российской Федерации сообщает, что США прибегают ко все более отчаянным методам в своих попытках переломить ситуацию на украинском ТВД, пополняя ряды деморализованных бойцов ВСУ многонациональным сбродом, имеющим склонность к вооруженному насилию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии