Старые схемы больше не работают: Дугин о новом миропорядке

Александр Дугин объяснил, почему старые схемы объяснения ситуации в мире больше не работают. "На наших глазах возникает новая реальность, где главенствуют традиционные ценности и их альтернативы, где идеи и мировоззрения сходятся в смертельном бою", - объяснил философ.
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