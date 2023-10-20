Старые схемы больше не работают: Дугин о новом миропорядке

Александр Дугин объяснил, почему старые схемы объяснения ситуации в мире больше не работают. "На наших глазах возникает новая реальность, где главенствуют традиционные ценности и их альтернативы, где идеи и мировоззрения сходятся в смертельном бою", - объяснил философ.