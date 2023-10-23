Новая традиция: Пока Байден был в отлучке, в Вашингтоне опять захватили Капитолий

Протест по-американски, часть вторая: акция по захвату органов власти в Вашингтоне в честь народа Палестины Юрий Енцов На фото: десятки людей проводят сидячую забастовку и арестованы полицией Капитолия США в офисном здании Кэннон Хаус в Вашингтоне (Фото: Zuma/TASS) Опять сотни американцев арестованы на местном Капитолийском холме.