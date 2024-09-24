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Калужские новости

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Калужане с начала года внесли в программу долгосрочных сбережений 85 млн

Калужане с начала года внесли в программу долгосрочных сбережений 85 млн

За семь месяцев, с января по июль 2024 года жители Калужской области внесли по программе долгосрочных сбережений 85 миллионов рублей, заключив больше 5 тысяч договоров с негосударственными пенсионными фондамиЗа семь месяцев, с января по июль 2024 года жители Калужской области внесли по программе долгосрочных сбережений 85 миллионов рублей, заключив больше 5 тысяч договоров с негосударственными пенсионными фондами.

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