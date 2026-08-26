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Царьград

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Церковный праздник 26 августа 2026: что запрещено делать на Тихона Страстного

Церковный праздник 26 августа 2026: что запрещено делать на Тихона Страстного

Церковный праздник 26 августа 2026 года: что отмечают, главные традиции и запреты дня.В среду, 26 августа 2026 года, православные верующие отмечают Отдание праздника Преображения Господня и день памяти святителя Тихона Задонского.

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