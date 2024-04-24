ABC: секретная служба США планирует защиту Трампа, если его посадят в тюрьму

Секретная служба США, отвечающая за обеспечение защиты бывших и действующих высокопоставленных лиц, начала планирование организации охраны для экс-президента США Дональда Трампа на случай, если его посадят в тюрьму.
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