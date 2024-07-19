Broadcom обсуждала с OpenAI возможность разработки ускорителя для систем ИИ Амбици...

Broadcom обсуждала с OpenAI возможность разработки ускорителя для систем ИИАмбиции руководства OpenAI в сфере разработки и производства собственных ускорителей для систем искусственного интеллекта не являются секретом, и накануне издание The Information сообщило, что компания вела переговоры о разработке соответствующего чипа с Broadcom.