Будущие контрактники отметили грамотную организацию работы столичного пункта отбора на военную службу

В пункт отбора приезжают мужчины из разных регионов страны В Москве продолжает работать единый пункт отбора на военную контрактную службу, откуда на полигоны Минобороны для прохождения спецподготовки отправилась очередная группа контрактников.
В пункт отбора приезжают мужчины из разных регионов страны В Москве продолжает работать единый пункт отбора на военную контрактную службу, откуда на полигоны Минобороны для прохождения спецподготовки отправилась очередная группа контрактников.
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