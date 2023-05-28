Западное Дегунино

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Будущие контрактники отметили грамотную организацию работы столичного пункта отбора на военную службу

Будущие контрактники отметили грамотную организацию работы столичного пункта отбора на военную службу

В пункт отбора приезжают мужчины из разных регионов страны  В Москве продолжает работать единый пункт отбора на военную контрактную службу, откуда на полигоны Минобороны для прохождения спецподготовки отправилась очередная группа контрактников.

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