Депутат Боярский: злоупотреблять VPN не стоит

Постоянное использование VPN-сервисов небезопасно, и стоит отучать людей, особенно молодежь, от злоупотребления такими приложениями, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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