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Татар-информ

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Депутат Боярский: злоупотреблять VPN не стоит

Депутат Боярский: злоупотреблять VPN не стоит

Постоянное использование VPN-сервисов небезопасно, и стоит отучать людей, особенно молодежь, от злоупотребления такими приложениями, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

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