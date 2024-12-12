Эксперт оценил влияние развития ИИ на профессию маркетолога

Развитие профессии маркетолога во многом связано с прогрессом в сфере рекомендательных систем и искусственного интеллекта (ИИ) — они активно используются для анализа потребительских предпочтений, что позволяет компаниям повышать объемы продаж и предлагать более персонализированные товары и услуги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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