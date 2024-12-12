Эксперт оценил влияние развития ИИ на профессию маркетолога

Развитие профессии маркетолога во многом связано с прогрессом в сфере рекомендательных систем и искусственного интеллекта (ИИ) — они активно используются для анализа потребительских предпочтений, что позволяет компаниям повышать объемы продаж и предлагать более персонализированные товары и услуги.