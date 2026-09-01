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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Смородская о «Локомотиве»: «Титков и Олейников – это не усиление. Не понимаю, для чего усредняют команду. Будет чудом, если не вылетят»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на интерес клуба к Николаю Титкову из «Балтики» и Ивану Олейникову из « Крыльев Советов ».

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