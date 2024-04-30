В Екатеринбурге прошел автопробег в честь 375-летия пожарной охраны России

30 апреля в Екатеринбурге состоялся автопробег, посвященный 375-й годовщине пожарной охраны России. По главным улицам города прошла автоколонна из 12 красно-белых пожарных автомобилей и мотоциклов под флагами России и МЧС России.
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