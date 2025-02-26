Тизер-трейлер третьего сезона «Бригады пылающего пламени», премьера 4 апрел...

Тизер-трейлер третьего сезона «Бригады пылающего пламени», премьера 4 апреляDavid Productions («Невероятные приключения ДжоДжо») выпустила тизер-трейлер аниме «Бригада пылающего пламени» и обозначила дату премьеры первой части финального сезона.
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