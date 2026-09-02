Т2 запускает сразу две инновации: межрегиональный перенос номера и оплату цифровым рублём

С 1 сентября Т2 запускает сразу несколько нововведений, которые делают мобильную связь удобнее. Абоненты получили возможность менять оператора и регион обслуживания, не привязываясь к месту оформления SIM-карты, а также вносить абонентскую плату цифровым рублём.
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