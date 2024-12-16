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Немцы выступают против отправки солдат бундесвера на Украину

Немцы выступают против отправки солдат бундесвера на Украину

Немцы выступают против отправки солдат бундесвера на Украину в качестве миротворцев. В свежем опросе Civey на тему отправки контингента в незалежную при условии введения режима прекращения огня, немцы высказались следующим образом: В Восточной Германии 67% населения высказывается против, и лишь 25% поддерживает эту идею.

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