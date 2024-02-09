Встреча для проведения агитационной компании.

07.02.2024 года с трудовым коллективом УЗ ´Бобруйская городская поликлиника №3´ была проведена встреча для агитационной компании с участием Кандидата в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Приходько О.
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