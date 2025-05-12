Новосибирца приговорили к 10 годам колонии за диверсию на железной дороге

Новосибирский областной суд вынес приговор жителю Новосибирска, некоему Сергею Кондакову. Ему инкриминировали часть 1 статьи 281 УК РФ (поджог, направленный на повреждение объекта транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии