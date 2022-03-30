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24,4 млн выделено на уличное освещение в Нижнем Тагиле

24,4 млн выделено на уличное освещение в Нижнем Тагиле

Заказчиком услуг является администрация Нижнего Тагила. Подрядчик будет обслуживать более 12 тысяч светильников во всех районах города и сельских территориях, а также 178 автоматических систем управления наружным освещением до 30 июня 2023 года.

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