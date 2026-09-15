Во Владивостоке поймали 232-килограммового тунца — рекорд для Дальнего Востока по спортивной ловле

Во Владивостоке 15 сентября был пойман тунец весом 232 килограмма и длиной 2 метра 17 сантиметров. Об этом сообщает Москва24 со ссылкой на руководителя Федерации рыболовного спорта Приморского края Александра Ермолаева.
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