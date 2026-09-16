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В Финляндии кризис уровня 1990‑х: за три месяца закрылись свыше 12 тыс. компаний

В Финляндии кризис уровня 1990‑х: за три месяца закрылись свыше 12 тыс. компаний

МОСКВА, 16 сентября, ФедералПресс. Финляндия переживает экономический обвал: во втором квартале – с апреля по июнь 2026 года – в стране закрылись свыше 12 тыс.

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