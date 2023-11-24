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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Леандро Больмаро не смог доиграть матч с «Виллербаном» из-за травмы

Защитник «Баварии» Леандро Больмаро не смог доиграть матч Евролиги с «Виллербаном» (101:100 2ОТ) из-за травмы левой ноги.

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