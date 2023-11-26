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Игра «Спартака» в снегу, камбэк СКА, ничья «Сити» и «Ливерпуля», фиаско «Локо», осечка «Барсы», 1-е место «Арсенала» и другие новости

1. В 16-м туре Мир РПЛ «Спартак» обыграл «Балтику» (2:0) в обильный снегопад в Калининграде, Соболев вышел в старте и отдал 2 голевых паса.

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