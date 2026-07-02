Сила в правде
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Сила в правде

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С чего начать подготовку к рождению ребёнка

С чего начать подготовку к рождению ребёнка

Как собрать всё необходимое к рождению ребёнка без паники и лишних трат: спальное место, транспорт, гардероб и мелочи для ухода — с понятной логикой, что брать сразу, а что потом.

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