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100 бриксов

100 бриксов

100 бриксов. Когда-нибудь во всех кошельках страны.Если серьезно, до некой общей валюты еще долгий путь, как до целого ряда важных межгосударственных институтов экономического характера.

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