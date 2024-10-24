100 бриксов. Когда-нибудь во всех кошельках страны.Если серьезно, до некой общей валюты еще долгий путь, как до целого ряда важных межгосударственных институтов экономического характера.
100 бриксов
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100 бриксов. Когда-нибудь во всех кошельках страны.Если серьезно, до некой общей валюты еще долгий путь, как до целого ряда важных межгосударственных институтов экономического характера.
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