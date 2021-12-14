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14 декабря. О чем пишут газеты

14 декабря. О чем пишут газеты

В конце ноября появление нового штамма коронавируса обвалило рынки, пишут «Известия». Так, в конце ноября нефть пережила крупнейший однодневный обвал с апреля 2020 года, Brent рухнула сразу на 10 долларов — с 82 долларов до 72 долларов за баррель.

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