14 декабря. О чем пишут газеты

В конце ноября появление нового штамма коронавируса обвалило рынки, пишут «Известия». Так, в конце ноября нефть пережила крупнейший однодневный обвал с апреля 2020 года, Brent рухнула сразу на 10 долларов — с 82 долларов до 72 долларов за баррель.