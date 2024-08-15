Эшелоны скорых и километровые столбы дыма в Одессе: офицеры НАТО сгорели в подземном бункере вместе с западными ракетами после удара «Искандерами» Юлия СоколоваВечером 14 августа В Одесском порту прозвучал первых взрыв, сколько было ударов местные посчитать не успели.