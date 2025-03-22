Во Франции чиновницу отстранили за танцы под рэп с угрозами Макрону

Госслужащую из города Истр на юге Франции Франсуа Бернардини отстранили от работы на неопределенный срок после того, как в поле зрения местных властей попало видео в TikTok, на котором она танцует под песню с угрозами в адрес президента Эммануэля Макрона.
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