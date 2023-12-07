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Мое ЛИАНОЗОВО

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Жители Лианозова выберут адреса для пунктов приема новогодних деревьев

В проекте «Активный гражданин» открылось новое голосование. Москвичи, в том числе жители Лианозова смогут выбрать удобный пункт приема новогодних елок рядом с домом в рамках акции «Елочный круговорот» или предложить альтернативный адрес.

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