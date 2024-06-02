Какие общественные пространства нужны Петербургу

Этот вопрос обсудили на круглом столе Общественные пространства Петербурга – уникальное культурное явление хотя бы потому, что ни в одном другом городе нет такого количества охраняемых домов-памятников, которые при этом являются не дворцами, а заводами.
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