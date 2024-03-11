Объекты инфраструктуры повреждены в Харьковской и Одесской областях

Объекты инфраструктуры повреждены в результате взрывов в Одесской и Харьковской областях. Как рассказала в эфире всеукраинского телемарафона руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк, в Одесской области повреждения получили инфраструктурный объект и административные здания.
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