Объекты инфраструктуры повреждены в Харьковской и Одесской областях

Объекты инфраструктуры повреждены в результате взрывов в Одесской и Харьковской областях. Как рассказала в эфире всеукраинского телемарафона руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк, в Одесской области повреждения получили инфраструктурный объект и административные здания.