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Рублев о выходе в финал в Баштаде: «Нормальный результат, пойдет»

Андрей Рублев прокомментировал успешное выступление на турнире в Баштаде. Сегодня россиянин встретится с Лучано Дардери в финале.

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