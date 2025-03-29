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Закон, порядок, государство

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Специалисты юридической службы Восточного военного округа отмечают свой профессиональный праздник

Специалисты юридической службы Восточного военного округа отмечают свой профессиональный праздник

Специалисты юридической службы военного округа успешно осуществляют повседневное правовое обеспечение деятельности войск, вносят весомый вклад в укрепление законности и правопорядка.

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