Победу на чемпионате мира борец посвятил врачу больницы имени Ворохобова

Борец вольного стиля, двукратный Олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев 30 октября одержал победу на соревнованиях в Тегеране, и посвятил это достижение руководителю Московского спинального центра ГКБ №67 им.
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