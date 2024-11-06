ХОРОШЁВО-МНЕВНИКИ
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ХОРОШЁВО-МНЕВНИКИ

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Свежие комментарии

  • Эльдар Алиев
    ☝️😳😳😳🤦‍♂️Хорошевский суд б...
  • Вовладар Даров
    Это видимо сенсация? Вся страна должна знать такую новость?В подъезде дома н...
  • Eduard
    Мало! На покупку нового автомабиля с них имузество конфискуйте!Хорошевский суд в...

Победу на чемпионате мира борец посвятил врачу больницы имени Ворохобова

Борец вольного стиля, двукратный Олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев 30 октября одержал победу на соревнованиях в Тегеране, и посвятил это достижение руководителю Московского спинального центра ГКБ №67 им.

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