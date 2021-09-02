Госдеп сообщил о въехавших в США почти 24 тыс. афганцев из групп риска

США приняли на своей территории почти 24 тыс. афганцев из групп риска, которых вывезли из Кабула в ходе эвакуационной операции американских войск и их союзников, сообщил журналистам в среду, 1 сентября, пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.