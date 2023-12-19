ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 19.12.2023

ДЕПУТАТ ЧЕПА ПОТРЕБОВАЛ ПРЕСЕЧЬ УГРОЗЫ СЕМЬЕ ПОГИБШЕГО СОЛДАТА РУДАКОВА Правоохранительные органы должны обеспечить безопасность семьи оставившего послание в Марьинке погибшего русского солдата Романа Рудакова, выразил уверенность депутат Чепа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии