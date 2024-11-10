8 ноября: Международный день КВН и День ветеранов спорта

8 ноября отмечается значимое событие как в России, так и за её пределами. В этот день отмечаются Международный день КВН, День ветеранов спорта и Дмитриев день, что делает его насыщенным различными праздниками.
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