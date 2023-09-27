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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Двукратная чемпионка мира в беге на 200 м Дафне Схипперс завершила карьеру

Об этом она сообщила в соцсети.  «Будучи спортсменом, вы всегда знаете, что рано или поздно этот день наступит и в какой-то момент ваша карьера станет моментом времени – коллекцией воспоминаний и, возможно, медалей.

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