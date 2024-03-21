Анастасия Ракова сообщила о запуске цифрового удостоверения многодетной семьи

В столице проживают 213 тыс. многодетных семей Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала журналистам, что в Москве многодетные семьи будут автоматически получать электронное удостоверение своего льготного статуса.
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