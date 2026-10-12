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Не просто бесполезно – опасно. "Банки" от простуды, ингаляции над горячей картошкой – нужно ли верить в народные средства?

Не просто бесполезно – опасно. "Банки" от простуды, ингаляции над горячей картошкой – нужно ли верить в народные средства?

Ещё каких-нибудь пару-тройку десятилетий назад в наших аптеках полки не ломились от противовирусных, противокашлевых и прочих лекарств и БАДов.

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