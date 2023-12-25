Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Глава МВД России в рамках «Елки желаний» подарил девочке велосипед

Глава МВД России в рамках «Елки желаний» подарил девочке велосипед

В преддверии Нового года глава Министерства внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев в рамках акции «Елка желаний» исполнил новогоднюю мечту 15-летней Арины Новиковой из Саранска и подарил ей велосипед.

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