Глава МВД России в рамках «Елки желаний» подарил девочке велосипед

В преддверии Нового года глава Министерства внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев в рамках акции «Елка желаний» исполнил новогоднюю мечту 15-летней Арины Новиковой из Саранска и подарил ей велосипед.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии