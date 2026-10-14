МАЗ начал испытывать грузовики с кабинами КамАЗ

В Минске на базе испытательного центра МАЗ прошли испытания кабины К5, предназначенной для установки на шасси седельного тягача МАЗ.
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