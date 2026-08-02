Почему гейзеры на Камчатке бьют кипятком строго по расписанию

В апреле 1941 года геолог Кроноцкого заповедника Татьяна Устинова и наблюдатель Анисифор Крупенин, пробираясь на лыжах по каньону безымянной реки, увидели, как из-под снега вертикально вверх ударила струя кипятка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии