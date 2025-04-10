Расчет гаубицы "Мста-Б" разгромил наблюдательный пункт ВСУ в Запорожской области

Минобороны РФ На ореховском направлении в Запорожской области точным ударом расчета буксируемой гаубицы "Мста-Б" 42-й мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" был уничтожен наблюдательный пункт ВСУ, в котором были ликвидированы до пяти украинских боевиков.
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