⚡️Российские военные сегодня ночью уничтожили сухогруз в Черном море, перевозивший грузы военного и двойного назначения Сухогруз был поражен при переходе морем в 130 км юго-западнее порта Одесса, сообщили в Минобороны России.
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