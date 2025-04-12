Смотр- конкурс ´Лучший речевой уголок´.

В соответствии с годовым планом работы на 2024-2025 учебный год, в учреждении образования прошел смотр- конкурс ´Лучший речнвой уголок´Цель мероприятия:активизация работы воспитателей дошкольного образования, учителей-дефектологов по направлению ´Речевое развитие´ образовательная область ´Развитие речи и культура речевого развития´ .