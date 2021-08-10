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Аналитики сообщили, что наиболее популярной страной для событийного туризма среди россиян является Италия

Аналитики сообщили, что наиболее популярной страной для событийного туризма среди россиян является Италия

Аналитики провели исследование и выяснили, где проходили самые запоминающиеся путешествия россиян, приуроченные к различным праздникам и прочим событиям.

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