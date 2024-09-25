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Алаудинов сообщил о безуспешных попытках ВСУ улучшить позиции в Курской области

Алаудинов сообщил о безуспешных попытках ВСУ улучшить позиции в Курской области

Украинские войска безуспешно пытаются продвинуться и занять выгодные позиции в Курской области. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления Министерства обороны РФ и командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов в интервью ТАСС.

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